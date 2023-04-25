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  4. Son dakika: Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Son dakika: Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu böyle yanıtladı

25.04.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında gündem ve seçimle ilgili açıklamalar yaptı. 'Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı?' sorusuna ise Erdoğan, "Biz sadece seçim dönemi için müjdeler açıklıyor değiliz. Normal zamanlarda da milletimizin karşısına büyük projelerle, müjdelerle çıktık." dedi. Canlı yayına bir süre ara verilmesinin ardından Erdoğan, "Yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bundan dolayı da midemi ciddi manada üşütmüşüm" dedi.

Son dakika: Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi ülkedeki seçim ve siyaset gündemini Ülke TV ve Kanal 7'de ortak yayınlanan 'Cumhurbaşkanı Seçim Özel' programında değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"14 Mayıs'ta sıradan bir seçim yapmayacağız. Güven ve istikrarın devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. 21 yıldır devam eden eser dönemi sürekcek mi buna karar verilecek. Karşımızda kazanımlara gözünü dikmiş bir yapı var. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor. Cezaevindeki teröristler ve yurt dışına kaçan terör örgütü mensupları 14 Mayıs'ı bekliyor. Hatta uçak bileti alanlar bile var. Kamudan ihraç ettiklerimizden makam mevki beğenenler var. Belli ki bunun için 7'li koalisyondan değil 9'lu koalisyondan söz almışlar. 14 Mayıs seçimleri ülkemizin geleceği açısından tarihi bir öneme sahip. 14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak."

"CESUR YATIRIMLARLA ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK"

"Eskisi gibi borç alan borç aldıkça boyundurukları altına giren bir Türkiye'yi isteyenler bekliyor. Tekrar kendilerine bağımlı hale getirecek olanların kazanmasını bekliyorlar. Ülkemizdeki her kesimin hak ve özgürlerini genişlettik. Eğitimden sağlığa enerjiden sanayiye tüm alt yapımızın eksiklerini giderdik. Cesur yatırımlarla ülkemize adeta çağ atlattık. Milletimizin refahı arttı, ekonomimiz 3 kat büyüdü. Kişi başı milli gelir 3 bin 600 dolarken şu anda 10 bin 600 dolara yükselmiş vaziyette. Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranını yüzde 20'ye düşürdük."

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"MİLLETİMİZİN KARŞISINA BÜYÜK PROJELERLE ÇIKTIK"

"Kalan 18 gün bizim için farklılık arz ediyor. Hep büyük hayaller kurduk çoğunu da gerçekleştirdik. Elbette ki yetmez. Gidecek çok yolumuz var. Zillet ittifakı yola falan çıkmış değil. Bunların büyükşehir belediyeleri var. Acaba bu belediyelerde bu zamana kadar ne yaptılar? Biz sadece seçim dönemi için müjdeler açıklıyor değiliz normal zamanlarda da milletimizin karşısına büyük projelerle çıktık. Bay bay Kemal gibi tutmamazlık yapmadık yapamayız. Her çiftçiye traktör vaat etmişlerdi verdiler mi hayır. Hep yalan.

YAYINA ARA VERİLDİ! ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına bir süre ara verildi. Ortak yayın reklam arasının ardından yeniden başladı. Açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara 'Acaba programı iptal etsek, yanlış anlaşılır mı?' diye düşündüm. Dedim ki 'Artık söz verdik gideceğiz'. Yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." ifadelerini kullandı.

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