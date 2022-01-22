Son dakika: Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o sözleri sonrası Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu! Bir anda...

Son dakika haberi: Uğur Dündar'ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. AK Parti kurmayları Kabaş'a büyük tepki gösterirken canlı yayında Sedef Kabaş'ın sözleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi geceye damga vurdu.

SON DAKİKA: SEDEF KABAŞ'IN O SÖZLERİ SONRASI ENGİN ÖZKOÇ'UN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programında gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olarak katıldığı programda Kabaş'ın cümleleri şok etkisi yarattı. O anlarda ise CHP'li Engin Özkoç'un surat ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Sedef Kabaş, gözaltına alındı. Kabaş'ın saat 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinden gözaltına alındığını avukatı Uğur Poyraz duyurdu.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kabaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Bakan Gül, yaptığı açıklamada "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE BAKAN YANIK'TAN

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kabaş'a tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Milletin evine “saray” yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini “ahır” ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız." ifadelerini kullandı.





