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Son dakika: Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o sözleri sonrası Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu! Bir anda...

22.01.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Sedef Kabaş'ın çok tartışılan o sözleri sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tele 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programına konuk olan Dr. Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nefretten doğan bu ifadelerin adalet önünde hak ettiği karşılığını bulacağını ifade ederken canlı yayın konuklarından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Uğur Dündar'ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. AK Parti kurmayları Kabaş'a büyük tepki gösterirken canlı yayında Sedef Kabaş'ın sözleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi geceye damga vurdu.

SON DAKİKA: SEDEF KABAŞ'IN O SÖZLERİ SONRASI ENGİN ÖZKOÇ'UN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programında gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olarak katıldığı programda Kabaş'ın cümleleri şok etkisi yarattı. O anlarda ise CHP'li Engin Özkoç'un surat ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

ENGIN OZKOC

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

SEDEF KABAŞ TUTUKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Sedef Kabaş, gözaltına alındı. Kabaş'ın saat 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinden gözaltına alındığını avukatı Uğur Poyraz duyurdu.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kabaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SEDEF KABAS

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Bakan Gül, yaptığı açıklamada "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

GUL

Son dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklamaSon dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama

BİR TEPKİ DE BAKAN YANIK'TAN

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kabaş'a tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Milletin evine “saray” yakıştırmasından sonra, zihin dünyalarının kirini “ahır” ithamıyla akıtıyorlar. Oysa biz, bir kadının, dünyayı nezaketle, nezahetle inşa etme gücüne inanır, ona bu seviyesizliği yakıştırmayız." ifadelerini kullandı.

derya yanık

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
kimki bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret ediyorsa Allah onun belasını versin.
senin cumhurbaşkanın 30 milyon insanın oy verdiği gruba zillet demesini biliyor ama. kendisi diyorsa, denmesini de sineye çekecek
Haklısın kardeşim. Milletin oyu ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı'nına böyle hakaret etmek milletin ta kendisine hakaret etmek demektir.
Bu ülkede nefret söylemleri bitmedikçe kimse adaletten hukuktan bahsetmesin en basit örneğini ülkeyi yönetenlerden görüyoruz
Bu seçilmiş cumhurbaşkanı meselesi değil. Türkiyede ekonomik kriz var. Buna yol açan herkesin allah belasını versin. Ben bile artan fiyatlar ve zamlar karşısında bol bol sövüyorum. Bu duruma insan olan tepkisini gösterir. Bu ülkeyi chp yada muhalefet yönetmiyor, bu ülkeyi cumhurbaşkanı akparti yönetiyor. Bu durumda işini yapmayanlara sövmek muslahaktır. İşlerine gelmedikçe, ülke gündemini bu ve bunun gibi olaylarla meşgul ediyorsunuz ama bunu halk yemez. Geçim derdi tokatı çok yakında. Bu kibirli tavırlarınızın hesabını göreceksiniz

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