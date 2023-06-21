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  4. Son dakika | Sığınmacı teknesi battı: Okyanusta büyük facia! Onlarca kişi boğularak can verdi

Son dakika | Sığınmacı teknesi battı: Okyanusta büyük facia! Onlarca kişi boğularak can verdi

21.06.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Mora yarımadası açıklarında göçmen teknesinin batmasının ardından benzer bir facia da Fas-Kanarya Adaları açıklarında yaşandı. Okyanusta batan sığınmacı teknesinde onlarca kişi boğularak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında en az bir çocuğun olduğu belirtildi.

Son dakika | Sığınmacı teknesi battı: Okyanusta büyük facia! Onlarca kişi boğularak can verdi

Son dakika haberi: Fas ile Kanarya Adaları arasında sığınmacı teknesi battı. Facia nedeniyle çok sayıda kişinin boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

39 KİŞİ BOĞULARAK ÖLDÜ

Reuters'ın aktardığına göre batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

59 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Walking Borders ve Alarm Phone adlı iki İspanyol yardım kuruluşu, botta 59 kişinin taşındığını ifade etti.

Açıklamada, Fas liderliğindeki bir kurtarma operasyonunda İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmekte olan botun batması sonucu en az bir çocuğun öldüğü, 24 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

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