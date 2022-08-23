Son Dakika: Silivri'de polislere bıçaklı saldırı! Saldırgan vurularak yakalandı

Son dakika haberine göre Silivri’de Kaymakamlık binasında hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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