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Son Dakika: Silivri'de polislere bıçaklı saldırı! Saldırgan vurularak yakalandı

23.08.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Silivri'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı.

Son Dakika: Silivri'de polislere bıçaklı saldırı! Saldırgan vurularak yakalandı

Son dakika haberine göre Silivri’de Kaymakamlık binasında hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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polis Silivri bıçaklı saldırı
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