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  4. Son dakika: Sinan Oğan, "Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile yemek yedik" diyerek açıkladı: Beni ikna edemedi

Son dakika: Sinan Oğan, "Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile yemek yedik" diyerek açıkladı: Beni ikna edemedi

04.07.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Oğan, ilk tur sonrası Erdoğan ile görüşmeden önce CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte yemek yediğini açıkladı. Oğan, o yemeğe ilişkin olarak, "'Parlamento çoğunluğu sizde değil, bu ülke krize girer, nasıl aşacaksınız?' diye sorunca Kılıçdaroğlu beni ikna edecek cevap veremedi." dedi.

Son dakika: Sinan Oğan, "Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile yemek yedik" diyerek açıkladı: Beni ikna edemedi

Son dakika haberi... TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne? Gündem' programına konuk oldu. Oğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turu sonrasında yaşananları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neden destek verdiğini açıkladı. İşte Sinan Oğan'ın açıklamaları...

"MİLLET İTTİFAKI'NDA GELECEĞE DÖNÜK SİYASİ YATIRIM YAPAMAM"

"Biz ifade ettiğimiz her şeyi gerçekleştirdik. İkinci turun belirleyicisi olduk, 'HDP'yi belirleyici olmaktan çıkaracağız' dedik. Biz 'tarafsız kalacağız' demedik." ifadelerini kullanan Oğan, şunları kaydetti:

"Oturup, düşündük, tartıştık. Arkadaşlarımızla, tabanımızla istişare ettik. Biz geleceğe dönük de siyaset yapmak istiyoruz. Millet İttifakı'nda ben geleceğe dönük siyasi yatırım yapamam. Bana ne CHP tabanı ne de HDP tabanı oy verir. Sağ siyaset Cumhur İttifakı'nda."

"BENDEN DAHA FAZLA ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANAN BİR ADAY OLSAYDI BEN ÇEKİLİRDİM"

Kısıtlı imkanlarla ulaşabilecek en başarılı noktaya ulaştıklarını ifade eden Oğan, "Benden daha fazla üzerinde mutabakat sağlanan bir aday olsaydı ben çekilirdim. Ben Türk siyasetinde milliyetçilerin örselenmesini, ikinci planda kalmasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Birkaç partiye bölünmesini de doğru bulmadım. Ben Türk siyasetinin daha milliyetçi bir noktada olmasını istedim." dedi.

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"SEÇİME İKİNCİ TURA BİZ BIRAKTIK"

"Cumhurbaşkanı adayı olmasaydım, siyasette geleceğe dönük çalışmalarımı devam ettirirdim." diyen Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimin sonucu değiştir. Seçim ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde biterdi. Seçime ikinci tura biz bıraktık. Kaderin cilvesine bakın ki beni daha çok CHP'liler linç ediyor. Ben Muharrem İnce gibi sizin sizin kumpaslarıyla çekilseydim seçim zaten birinci turda bitecekti. Hiç mi siyasetten anlamıyor bunlar. Öyle tehditler, saldırılar aldım ki, bazı şeyleri söylemek istemiyorum."

"KILIÇDAROĞLU BENİ İKNA EDECEK CEVAP VEREMEDİ"

Seçimleri ilk turu sonrasına ilişkin yaşananlara değinen Oğan, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile biz görüştük. Sayın Erdoğan'la görüşmeden önce. Ben Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Kılıçdaroğlu ile yemek yedik. O yemekte şunu sordum: 'Parlamento çoğunluğu sizde değil, bu ülke krize girer, nasıl aşacaksınız?' Sayın Kılıçdaroğlu beni ikna edecek cevap veremedi. Parlamento çoğunluğunu alsaydı Millet İttifakı, HDP'den bağımsız bir yapı oluşturabilirdi. Sen parlamento çoğunluğunu alamamışsın. Tek başına bu bile Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'ndaki genel başkanların tamamının istifa etmesi için yeterli sebeptir. Çoğunluğu alamıyorsanız şapkanızı önünüze koyun tez zamanda o koltukları başkalarına bırakın. Parlamentoyu alamamak beceriksizlik demek."

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