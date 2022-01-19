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  4. Son dakika: SMA'lı çocukların ilacıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Ücretsiz olarak devam edecek...

Son dakika: SMA'lı çocukların ilacıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Ücretsiz olarak devam edecek...

19.01.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SMA'lı çocukların ilacıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaç için sözleşmenin yenilendiğini açıkladı.

Son dakika: SMA'lı çocukların ilacıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Ücretsiz olarak devam edecek...

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'den SMA'lı çocukların ilacı için flaş bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bilgin, SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaç için sözleşmenin yenilendiğini duyurdu.

Bakan Vedat Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir."

vedat

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Vedat Bilgin
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