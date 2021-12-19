Son dakika: Soğuk havalar geliyor! 10 derece birden düşecek

Son dakika haberi: Meteoroloji soğuk havalarla ilgili uyarıda bulundu. Tarih verilen açıklamada bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Son bilgilere göre hava sıcaklıkları 21 Aralık Salı gününden itibaren düşecek.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı dışında kalan tüm bölgelerde yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜNDEN SONRAYA DİKKAT

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin verilerine göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren düşecek. Sıcaklığın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.





