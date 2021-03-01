Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.04 itibarıyla yüzde 58 oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: DHA





