HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

01.03.2021 07:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.04 itibarıyla yüzde 58 oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Garanti emeklilik telefonGaranti emeklilik telefon
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) pandemi İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Kafe ve restoranlar açılacak mı, yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısında belli olacak

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

'Telefonla çok oynuyorsun’ diyerek pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

'Telefonla çok oynuyorsun’ diyerek pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Mart hava durumu)

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi

Eşine laf atan şahısları uyardı, dayak yedi

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.