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  4. SON DAKİKA | Son ankette dikkat çeken Tanju Özcan detayı! Önünde 3 isim yer aldı

SON DAKİKA | Son ankette dikkat çeken Tanju Özcan detayı! Önünde 3 isim yer aldı

28.10.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ORC Araştırma Şirketi'nin 'En başarılı İl Belediye Başkanları' anketi sonuçlandı. Listede ilk 5'te yer alan isimler paylaşıldı. En dikkat çeken isim ise keskin demeçleriyle gündemde yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan listede kendine dördüncü sırada yer bulurken diğer isimler ise şu şekilde sıralandı...

SON DAKİKA | Son ankette dikkat çeken Tanju Özcan detayı! Önünde 3 isim yer aldı

Türkiye'nin gözü önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan seçimlerde. Araştırma şirketleri de siyasi liderlerle ilgili anket çalışmalarına tam gaz devam ediyor. ORC'nin yayınladığı son ankette 51 il merkezinde 10 bin 600 kişiye en başarılı il belediye başkanları soruldu. Anketten çıkan çarpıcı sonuçlar ise gündem olacak cinsten. İşte son anket çalışmalarının detayları...

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İŞTE MERAK EDİLEN ANKET SONUCU

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Anket sonucuna göre en başarılı il belediye başkanı yüzde 61,3'le Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen olurken onu yüzde 58,4'le Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan takip etti. Üçüncü sırada yüzde 56,5'le Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, dördüncü sırada yüzde 56,1'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beşinci sırada ise yüzde 55,7 ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yer aldı.


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Belediye başkanı anket il

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