HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. SON DAKİKA | Son seçim anketinde dikkat çeken detay! "İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

SON DAKİKA | Son seçim anketinde dikkat çeken detay! "İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

16.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçim anketleri açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki canlı yayında son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın önünde olduğunu belirten Selçuki, "İki sonuç enteresandı" diyerek dikkat çeken bir detayı paylaştı.

SON DAKİKA | Son seçim anketinde dikkat çeken detay! "İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

Son dakika haberi: 2023 seçimleri için geri sayım devam ederken, seçim anketleri de bir bir paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Halk TV'deki Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programına katılan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, son yaptıkları seçim anketinin verilerini paylaştı. Yapılan seçim anketinde katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa kime oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile gerçekleştirildi.

anket

Partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7

Selçuki anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"MİLLET İTTİFAKI CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNÜNDE"

"Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık.

"İKİ SONUÇ ENTERESANDI"

Memleket bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında.

fdsf

Zafer Partisi'nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında."

ozdag

SON DAKİKA | Üçüncü İttifak çıkışının detayları! 'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...Üçüncü İttifak çıkışının detayları! 'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Temmuz'a kadar tamamlanacak6 Temmuz'a kadar tamamlanacak
Karamollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacakKaramollaoğlu'ndan ses getirecek açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak
Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptüHapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü
Anahtar Kelimeler:
seçim son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...

'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Kronik yorgunluk için...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi: Kronik yorgunluk için...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.