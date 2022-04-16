SON DAKİKA | Son seçim anketinde dikkat çeken detay! "İki sonuç enteresandı" diyerek açıkladı

Son dakika haberi: 2023 seçimleri için geri sayım devam ederken, seçim anketleri de bir bir paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Halk TV'deki Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programına katılan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, son yaptıkları seçim anketinin verilerini paylaştı. Yapılan seçim anketinde katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa kime oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile gerçekleştirildi.

Partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7

Selçuki anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"MİLLET İTTİFAKI CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÖNÜNDE"

"Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık.

"İKİ SONUÇ ENTERESANDI"

Memleket bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında.

Zafer Partisi'nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında."



