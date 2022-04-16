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SON DAKİKA | Üçüncü İttifak çıkışının detayları! 'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...

16.04.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçim yasasına karşı Millet İttifakı'nın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'üçüncü ittifak' çıkışı gündem oldu. Kulislerde 'ittifak içinde ittifak' formülünün masada olduğu konuşuluyor. Buna göre kurulan yeni ittifak; milletvekili listesinin ayrı oluşturacak ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adaya destek verecek.

SON DAKİKA | Üçüncü İttifak çıkışının detayları! 'İttifak içinde ittifak' formülü masada, cumhurbaşkanı adayı...

Son dakika: Millet İttifakı'nın içinde yer alan Saadet Partisi'nden gelen açıklama bir anda gündem oldu. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu "'Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir." ifadelerini kullanırken, 'Millet İttifakı dağılıyor mu? sorusu akıllara geldi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN "3. İTTİFAK" AÇIKLAMASI

Sözlerine açıklık getiren Karamollaoğlu, "Ben onu bir farklılık olsun diye söylemedim. Bazı benzer yaklaşımlar, iddialar var dendiği için ben de elbette üçüncü bir ittifak bu ittifakın içinde olabilir. Yoksa bu ittifak bozulacak, farklı bir yapıya kavuşacak, öyle bir lafım olmadı. 6'lı masa aslında Türkiye'de muhalefetin ciddi bir adımı sayılmalıdır" dedi.
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KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun genel seçimlerle ilgili yaptığı "üçüncü ittifak" çıkışı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ben de televizyondan öğrendim. Temel Bey'in düşüncesi anladığım kadarıyla ittifaktan ayrılmak değil, ittifakın içinde yine belli bir ittifak oluşturulabilir şeklinde. Her düşünceye olduğu gibi buna da saygı duyacağız.” dedi.

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Karamollaoğlu'nun sözleri Ankara kulislerinde gündem yaratırken; Seçim Yasası değişikliklerine karşı muhalefet cephesi “seçenekler” geliştiriyor.

Muhalefet kulislerine göre, “Ekonomik olarak topluma bir vaatte bulunamayan AK Parti ve MHP, Seçim Yasası’ndaki bazı değişiklikleri, 6’lı masada yer alan Gelecek, DEVA, Saadet Partisi’nden oluşan ‘sağ grubu’ CHP listelerinden aday olmaya zorlamak için” yaptı. Cumhur İttifakı, “bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda seçim propagandasında elinin güçleneceğini” düşündü.

‘SAĞ GRUP’ ÇALIŞMASI

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre; Cumhur’un bu hamlesine yönelik muhalefet kulislerinde şu değerlendirme yapılıyor:

“Cumhur İttifakı’ndaki partiler birbirlerine daha yakın. MHP, BBP seçmeni rahatlıkla AK Parti listelerine oy verebilir. Ancak Millet İttifakı’ndaki ‘sağ grup’ partilerinin seçmeni CHP listelerine oy vermekte tereddüt yaşayabilir. Diğer yandan ‘Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi liderlerin CHP listelerinden aday olması’ AK Parti tarafından propaganda amaçlı kullanılabilir.”

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TEK ADAY, İKİ LİSTE

Bu kapsamda Cumhur İttifakı’nın yaptığı yasa değişikliklerini inceleyen altı partinin “karşı formül üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü” belirtilirken “ittifak içinde ittifak” yaklaşımının da gündemde olduğu kaydediliyor. Buna göre, “6’lı masada bulunan ve aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde yer alması planlanan bazı partiler ayrı bir ittifak kurabilecek. Üçüncü ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Partilerin altısı birden tek ortak cumhurbaşkanı adayı belirleyecek ve seçimde bu aday desteklenecek. Ancak üçüncü ittifak milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde kalan diğer partilerden ayrı bir liste oluşturacak ve yine tek bir parti listesinden seçime girecek.” Bu yolla “sağ seçmenin daha rahat oy verebileceği ikinci bir yapı elde edilecek”.

‘YÜZDE 7 HESABI’

Muhalefet kanadında, söz konusu formül üzerindeki çalışmaların, “partilerin oy potansiyelleri de dikkate alınarak sürdürüldüğüne” dikkat çekilirken “oluşturulacak üçüncü ittifakın öncelikle yüzde 7’lik ülke barajını aşması gerektiği” vurgulanıyor. “Tersi durumu da hesaba katan muhalefetin, ‘üçüncü ittifakın yüzde 7 ülke barajının altında kalması’ durumunda ‘ülke genelinde ortaya çıkacak tablonun Cumhur’a mı Millet’e mi yarayacağı’ sorusuna da yanıt aradığı” kaydediliyor.

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24 NİSAN’DA KONUŞULACAK

Öte yandan “ittifak içinde ittifak” formülünün 6’lı yapıdaki bazı partilerin elini rahatlatabileceği yorumları da yapılırken “parti kurmaylarının olası senaryolar üzerindeki çalışmalarına bir süre daha devam etmesi, elde edilen sonuçların ise 24 Nisan’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde yapılacak olan dördüncü liderler zirvesinde değerlendirilmesi” bekleniyor.

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seçim Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi CHP

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