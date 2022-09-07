HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Sosyal medyadan resmen duyurdu! Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

SON DAKİKA | Sosyal medyadan resmen duyurdu! Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

07.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 2023 seçimlerine adım adım yaklaşılırken adayların kim olacağı merak ediliyor. Daha önce Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getiren MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan adaylığını resmen duyurdu. Oğan, sosyal medyadaki profiline ''Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı'' ibaresini ekledi.

SON DAKİKA | Sosyal medyadan resmen duyurdu! Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Son dakika: 2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere 1 yıldan az bir süre kaldı. Vatandaşlar kimlerin aday olacağını merak ederken Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını ilan etmişti.

Son Dakika | Yeni anketin sonuçları geldi! İttifakların ve partilerin oy oranları dikkat çekti... 6'lı masa ile ilgili çarpıcı iddia Yeni anketin sonuçları geldi! İttifakların ve partilerin oy oranları dikkat çekti... 6'lı masa ile ilgili çarpıcı iddia

SİNAN OĞAN ADAYLIĞINI DUYURDU

Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday henüz netlik kazanmazken bir isim Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğunu duyurdu. Daha önce Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getiren MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, adaylığını resmen açıkladı. Oğan, sosyal medyadaki profiline "Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı" ibaresini ekledi.

Ekran Alıntısı

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ ADAYSIZ BIRAKMAYACAĞIM"

Sinan Oğan daha önce de konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum. Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartılması. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Ben aday olacağım."

thumbs_b_c_2699575814aba2e3ea95ceffc543e996

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT Genel Müdürü Bilgili'den 'yakıt fiyatları' isyanı! 'Belediyeler kendi bütçelerinden karşılamak durumunda kaldı'İETT Genel Müdürü Bilgili'den 'yakıt fiyatları' isyanı! 'Belediyeler kendi bütçelerinden karşılamak durumunda kaldı'
Türkiye'den karşı hamle! NATO, AB ve BM'ye 'Yunanistan' mektubuTürkiye'den karşı hamle! NATO, AB ve BM'ye 'Yunanistan' mektubu
Bunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlarBunu tek parti başardı! Son anketten çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
seçim Sinan Oğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yok artık, bu nasıl olur? G.Saray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Türkiye’yi üzen görüntü! 'Kan ağlıyor' diyerek paylaştı…

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Millet İttifakı'nda çatlak! 'HDP olursa masadan kalkarız'

Millet İttifakı'nda çatlak! 'HDP olursa masadan kalkarız'

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.