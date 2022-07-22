HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Tahıl krizi bugün çözülüyor! Dünyanın gözü İstanbul'da olacak

SON DAKİKA | Tahıl krizi bugün çözülüyor! Dünyanın gözü İstanbul'da olacak

22.07.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Tahıl krizinde önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni bugün Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek. Törende Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Tahıl krizi bugün çözülüyor! Dünyanın gözü İstanbul'da olacak

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında başlayan tahıl krizinde önemli bir gelişme yaşandı. Dün yapılan açıklamaya göre Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni bugün Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlendiği krizin çözümü için bugün yapılacak imza töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres hazır bulunacak. İşte son dakika haberinin detayları...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

thumbs_b_c_f84ed82dafe3aa9d8f445c412a445d55

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi! MSB duyurdu, Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında 'kırmızı hat' kuruldu Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi! MSB duyurdu, Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında 'kırmızı hat' kuruldu

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDEKİ DİPLOMATİK ÇABALARIMIZ SONUÇ VERİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşmasında gelinen son noktaya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki diplomatik çabalarımız sonuç veriyor. Tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin çözümü için ilk adımı yarın BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna heyetleriyle birlikte İstanbul’da atacağız. İhtilafın çözümü için çabalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

thumbs_b_c_4a096dcf3b8c5f09fd421298b281f262

UKRAYNA'DAN KOŞULLU DESTEK

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tahıl koridoru anlaşmasını, ülkenin güney bölgesinin ve Karadeniz'deki askeri birliklerinin güvenliği garanti altına alınırsa destekleyeceğini açıkladı.

thumbs_b_c_d1d8b3c73acb554da434ef85288bb9e2

ABD'DEN AÇIKLAMA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

ABD, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, BM ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

thumbs_b_c_4335e15b6018bd44ed2cd9c7b289d7b3

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price, imza törenine ilişkin "Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılarız. BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin orada ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz." dedi.

Price, bunun sadece ABD için değil G-20 ülkelerinin de desteklediği bir anlaşma olduğunu belirtti.

Rusya'yı "gıda ürünlerini silah olarak kullanmakla" suçlayan Price, anlaşmanın uygulanmaya başlamasını dört gözle bekleyeceklerini ancak Rusya'nın da tahıla blokaj uygulamasından sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde BM Genel Sekreteri'ni destekledik, Türk müttefiklerimizi destekledik diyebilirim. Elbette Ukraynalı ortaklarımızı da bu konudaki çabalarında destekledik. BM tarafından çeşitli aşamalar konusunda bilgilendirildik. Uzmanlarımız notları karşılaştırdı ve notları paylaştı. Aynı şey Türk müttefiklerimiz, Ukraynalı ortaklarımız için de geçerli. Yine, zaten bu noktada olmamalıydık. Bu, Rusya Federasyonu'nun gıdayı silahlandırmak için kasıtlı bir kararıydı. Son bir saat içinde duyduklarımız sevindirici bir gelişme. Ancak asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanmasıdır. Tabii ki ortaklarımızla Rusya'yı bunun uygulanmasından sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz."

BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da feci olay! Freni boşalan vinç, önce yayalara sonra araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralıÇorum'da feci olay! Freni boşalan vinç, önce yayalara sonra araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!AFAD depremin merkezini duyurdu! İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen depremin şiddeti 4.6!
O ülkede büyük kriz! Banka önüne tanklar konuşlandırıldıO ülkede büyük kriz! Banka önüne tanklar konuşlandırıldı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Bankadan promosyon farkı istenebilir mi? İşte merak edilenler

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

Korkunç olay! Paylaşımı kan dondurdu: Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum

ABD duyurdu: O yatta bulduk! Paha biçilemiyor, dünyadaki son örneklerden

ABD duyurdu: O yatta bulduk! Paha biçilemiyor, dünyadaki son örneklerden

3 yaşlı kadının feci sonu! Karşıya geçerken...

3 yaşlı kadının feci sonu! Karşıya geçerken...

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti! 'Bunlar benim bacaklarım'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.