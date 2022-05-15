Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından "Türkiye'nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine" dair iddialara açıklama

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:

Bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. pic.twitter.com/fAqhkwr85T — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 15, 2022



