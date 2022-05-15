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  4. Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından "Türkiye'nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine" dair iddialara açıklama

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından "Türkiye'nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine" dair iddialara açıklama

15.05.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı, ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığından "Türkiye'nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine" dair iddialara açıklama

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama:

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