HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Tavan, taban ve nöbet ücretlerine düzenleme mesajı! Bakan Koca tek tek sıraladı: 'Sabit ücretin emekliliğe sayılması...'

Son dakika | Tavan, taban ve nöbet ücretlerine düzenleme mesajı! Bakan Koca tek tek sıraladı: 'Sabit ücretin emekliliğe sayılması...'

08.08.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İki bakanlığın ortak çalışmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yeni sistem geliştiriliyor. Ayrıntıları duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca sağlık çalışanlarının tavan ve nöbet ücretleriyle ilgili de mesaj verdi. Bakan Koca, tavan ve taban oranlarının düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Son dakika | Tavan, taban ve nöbet ücretlerine düzenleme mesajı! Bakan Koca tek tek sıraladı: 'Sabit ücretin emekliliğe sayılması...'

Son dakika haberi: Bakan Koca, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık çalışanlarının taban ücretinin en az bir kat artırılması gerektiğini dile getiren Fahrettin Koca, tavan oranlarının da düzenlenmesi gerektiğini belirtirken "Nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum" dedi.

thumbs_b_c_19ebe4a7e824717cd087b8f4094752e7

ŞİDDET EYLEMİNE KARŞI YENİ SİSTEM

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"İçişleri Bakanlığımız ile bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma 'beyaz kod' öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz.

thumbs_b_c_cfdeefe444f265dfddb4c114bb18534c

"EN AZ 1 KAT ORANINDA ARTMALI"

Sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15'te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Tüm sağlık çalışanları için bu oranın en azından bir kat artırılması gerekiyor.

Sağlık çalışanları için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor."

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam

İstanbul'da taksi açılış ücreti ve indi bindi ücretine zam

 İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi

 Cevdet Yılmaz'dan vergi sisteminde değişiklik mesajı

Cevdet Yılmaz'dan vergi sisteminde değişiklik mesajı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladıMuğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı
Rezidansta feci şekilde can vermişti! Son mesajı ortaya çıktıRezidansta feci şekilde can vermişti! Son mesajı ortaya çıktı
Veryansın edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiler: Taksici dostu...Veryansın edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiler: Taksici dostu...
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içince hastanelik oldu

Ölümüne böyle poz verdi! Dakikalar içince hastanelik oldu

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Binlerce takipçisi var! Videolar çekiyor ama...

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.