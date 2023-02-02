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  4. Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok

02.02.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili muhalefetin ortaya attığı iddialara yanıt verdi. TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci dönemi olduğunun altını çizerken "Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok" dedi.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara yanıt veren Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.

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Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı adayı

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