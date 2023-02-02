Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın aday olması ile ilgili hiçbir problem yok

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olması ile ilgili hiçbir problem yok" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara yanıt veren Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.



