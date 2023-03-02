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  4. SON DAKİKA | TBMM'de kabul edildi! Deprem araştırma komisyonu kuruldu

SON DAKİKA | TBMM'de kabul edildi! Deprem araştırma komisyonu kuruldu

02.03.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 5 siyasi parti ortak bir karar aldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

SON DAKİKA | TBMM'de kabul edildi! Deprem araştırma komisyonu kuruldu

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana geldi. 11 ilde etkili olan depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Deprem sonrası yaralar hızla sarılmaya devam ederken meydana gelen depremlerin nedenlerinin araştırılması için TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruldu.

5 SİYASİ PARTİDEN ORTAK KARAR

TBMM'de, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu. 11 ilde meydana gelen depremleri araştıracak ve 21 üyeden oluşan komisyon, 3 ay süreyle çalışacak.


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deprem Kahramanmaraş komisyon tbmm

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