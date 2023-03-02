SON DAKİKA | TBMM'de kabul edildi! Deprem araştırma komisyonu kuruldu

Son dakika: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana geldi. 11 ilde etkili olan depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Deprem sonrası yaralar hızla sarılmaya devam ederken meydana gelen depremlerin nedenlerinin araştırılması için TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruldu.

5 SİYASİ PARTİDEN ORTAK KARAR

TBMM'de, 5 siyasi partinin ortak önergesiyle 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin nedenlerini araştırmak amacıyla komisyon kuruldu. 11 ilde meydana gelen depremleri araştıracak ve 21 üyeden oluşan komisyon, 3 ay süreyle çalışacak.



