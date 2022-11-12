Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

Son dakika: Tüm Türkiye bugün saat 18.57'de yapılan deprem tatbikatını merak ediyordu. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkesin cep telefonlarına SMS gönderildi. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapıldı.

TATBİKAT SIRASINDA EDİS ŞARKISI

Tatbikat sırasında yaşan bir olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat sırasında verilen görüntülerinde ünlü şarkıcı Edis'in şarkısının duyulması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

EDİS'TEN YANIT GECİKMEDİ

Konuyla ilgili şarkıcı Edis de Twitter'dan paylaşımda bulundu. Edis yaptığı paylaşımda "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" ifadelerini kullandı.

Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya — EDIS (@edisgorgulu) November 12, 2022



