HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

12.11.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan tatbikat tüm Türkiye'de uygulandı. Türkiye'nin merakla beklediği tatbikat sırasında çalan Edis şarkısı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili şarkıcı Edis'ten de paylaşım geldi.

Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor! Edis'ten yanıt gecikmedi

Son dakika: Tüm Türkiye bugün saat 18.57'de yapılan deprem tatbikatını merak ediyordu. Ülke genelinde organize edilen tatbikat saatinde herkesin cep telefonlarına SMS gönderildi. Ayrıca televizyon, radyo ve cami hoparlörlerinden de duyurular yapıldı.

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

TATBİKAT SIRASINDA EDİS ŞARKISI

Tatbikat sırasında yaşan bir olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat sırasında verilen görüntülerinde ünlü şarkıcı Edis'in şarkısının duyulması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Son dakika: Türkiye'nin beklediği tatbikat! Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldı Son dakika: Türkiye'nin beklediği tatbikat! Herkese SMS gönderildi, televizyon ve radyolarda anonslar yapıldı

EDİS'TEN YANIT GECİKMEDİ

Konuyla ilgili şarkıcı Edis de Twitter'dan paylaşımda bulundu. Edis yaptığı paylaşımda "Bana kendi şarkımla çök kapan yaptırdınız ya" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli olduBazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu
Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden liderAralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider
Kaymakam Alparslan Kılıç hayatını kaybettiKaymakam Alparslan Kılıç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya edis tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

İlginizi Çekebilir

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.