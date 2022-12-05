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  4. Son dakika: Terör ve uyuşturucuyla mücadelede son rakamları paylaştı! Çataklı'dan çarpıcı açıklamalar: "Kasımda 17 terör eylemi engellendi"

Son dakika: Terör ve uyuşturucuyla mücadelede son rakamları paylaştı! Çataklı'dan çarpıcı açıklamalar: "Kasımda 17 terör eylemi engellendi"

05.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, terör ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Kasımda 17 terör eyleminin engellendiğini duyuran Çataklı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kasımda yürütülen operasyonlarda bin 970 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Son dakika: Terör ve uyuşturucuyla mücadelede son rakamları paylaştı! Çataklı'dan çarpıcı açıklamalar: "Kasımda 17 terör eylemi engellendi"

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör ve uyuşturucuyla mücadelesi kasım ayında da sürdü. İsmail Çataklı bu kapsamda yürütülen operasyon ve çalışmalara dair rakamları paylaştı. Terör örgütünün silahlı kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10 olduğunu ifade eden Çataklı, kasımda terör operasyonlarında 103 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

İşte Çataklı'nın açıklamalarından satır başları:

  • Kasım ayında terör örgütünün dağ kadrosundan 3 ölü, 2 sağ ve 5 teslim olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Tekraren ifade ediyorum, bu terör örgütünün silahlı dağ kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısıdır.

  • Kasımda tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu 103 terörist etkisiz hale getirildi.

  • İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 Kasım ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 50’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 868 kirsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanmasi ve iş birlikçilerine yönelik toplam 1.205 operasyon yapılmıştır.

  • Kasım ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir.

  • Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak Kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 operasyonda 29 bin 100 kişi gözaltına alınmış, bin 970 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.
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İsmail Çataklı

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