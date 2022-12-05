Son dakika: Terör ve uyuşturucuyla mücadelede son rakamları paylaştı! Çataklı'dan çarpıcı açıklamalar: "Kasımda 17 terör eylemi engellendi"

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör ve uyuşturucuyla mücadelesi kasım ayında da sürdü. İsmail Çataklı bu kapsamda yürütülen operasyon ve çalışmalara dair rakamları paylaştı. Terör örgütünün silahlı kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10 olduğunu ifade eden Çataklı, kasımda terör operasyonlarında 103 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

İşte Çataklı'nın açıklamalarından satır başları: