Son dakika: Teröre peş peşe darbeler! Taciz ateşi cezasız kalmadı: "Gömmeye devam edeceğiz"

Mehmetçik teröre peş peşe darbeler vurmaya devam ediyor. MSB'den bugün yapılan açıklamalarda Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Bakanlık son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'den yapılan son açıklamada "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" ifadeleri kaydedildi.



