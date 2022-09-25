HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Teröre peş peşe darbeler! Taciz ateşi cezasız kalmadı: "Gömmeye devam edeceğiz"

Son dakika: Teröre peş peşe darbeler! Taciz ateşi cezasız kalmadı: "Gömmeye devam edeceğiz"

25.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika: Teröre peş peşe darbeler! Taciz ateşi cezasız kalmadı: "Gömmeye devam edeceğiz"

Mehmetçik teröre peş peşe darbeler vurmaya devam ediyor. MSB'den bugün yapılan açıklamalarda Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Bakanlık son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'den yapılan son açıklamada "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" ifadeleri kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onu gören durup izledi, fotoğrafını çekti! İçinde yok yok... 110 metre uzunluğundaOnu gören durup izledi, fotoğrafını çekti! İçinde yok yok... 110 metre uzunluğunda
3 aylık evlilerdi! Biri polis diğeri öğretmen çiftin sır ölümü... Tabancayla vurulmuş halde bulundular3 aylık evlilerdi! Biri polis diğeri öğretmen çiftin sır ölümü... Tabancayla vurulmuş halde bulundular
Ünlü eğlence mekanında takım elbiseli dehşeti! Kadın, erkek demeden dakikalarca dövdülerÜnlü eğlence mekanında takım elbiseli dehşeti! Kadın, erkek demeden dakikalarca dövdüler
Anahtar Kelimeler:
terörist msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk ortalığı karıştırdı! İntikamını bakın nasıl aldı

Yasak aşk ortalığı karıştırdı! İntikamını bakın nasıl aldı

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim

Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

Bomba aşk haberi! Yakışıklı oyuncuyla sarmaş dolaş

Bomba aşk haberi! Yakışıklı oyuncuyla sarmaş dolaş

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! İHA'lar görüntüledi

İlginizi Çekebilir

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.