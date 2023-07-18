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SON DAKİKA | Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi

18.07.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı dolandırıcılık davasında savcılık mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Özer'in 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

SON DAKİKA | Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için rekor ceza talebi

Son dakika haberine göre kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Özer ve 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. 2 sanık ise SEGBİS ile bağlandı.

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"250 BİN LİRA MADDİ ZARARIM VAR"

Duruşmada söz verilen şikayetçi Müfit Özerden, "Ben THODEX'e 250 bin lira yatırmıştım. Sonra paramı geri almak istediğimde geri alamadım. Olay tarihi itibariyle 250 bin lira maddi zararım var. Ancak asıl zararım daha fazladır. Tarafıma bu aşamaya kadar zarar giderimi yapılmamıştır" dedi.

2 MİLYAR 355 MİLYON LİRA SİSTEMDE

Cumhuriyet savcısı 22 sayfalık mütalaasında şirketin 14 Eylül 2017 tarihinde kurulduğu, sermayesinin 400 bin lira olduğuna değinildi. 22 Nisan 2021 tarihinde 146 bin 836 müşterinin 2 milyar 355 milyon lira varlığının sistemde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanıklara gerçekte var olmayan ve banka hesaplarına aktarılamayan türk lirası tanımlama işlemi yapıldığı, 26 hesaptan yapılan bu işlemlerin 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle karşılığının 3 milyar 42 milyon olduğu kaydedildi.

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SİSTEMDEN ALINAN PARALAR DİĞER KRİPTO PARA BORSALARINA YATIRILDI

Yönetici yetkisiyle varlık silme ve oluşturma işlemlerinin sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Engin Acar tarafından yapıldığı, soruşturma aşamasında ifadesi alınan Cem Uzunoğlu'nun bir toplantı esnasında Faruk Fatih Özer'in şirketin hesabında 100 milyon dolar açık olduğu bunu çözmek için şirketi Kosova'ya taşımak yada Kosova bankasına satmayı düşündüğünü söylediği anlatıldı. Sanık Faruk Fatih Özer'in şirketin kurucusu ve en üst düzey yöneticisi olduğu, sanık Güven Özer'in Faruk Fatih Özer'in abisi olduğu ve THODEX platformunda 15 numaralı yönetici olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı sanıkların belli tutarları başka kripto para borsalarında yatırım yapma ihtiyacı hissettiğine değindi.

913 MİLYON LİRANIN 356 MİLYON LİRASI SANIKLAR TARAFINDAN ÇEKİLDİ

Şirket varlığı olarak bulunan 913 milyon 881 bin lira varlığın 356 milyon 980 bin lirasının sanıklar tarafından çekildiği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı şirketin dürüst bir şekilde müşterilere ait kripto paraları muhafaza etmesi durumunsa Kripto değerlerindeki artış ve azalmanın şirketi etkilemeyeceğini söyledi. THODEX platformunun dolandırma kastı ile hareket ettiği, sanıkların kendi kripto borsalarına güvenmedikleri için müşterilerden aldıkları paraları başka kripto borsalarda değerlendirme ihtiyacı hissettiği belirtildi.

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TOPLAM 356 MİLYON LİRA

Mütalaanın devamında 2017 mağdurun 257 milyon 862 bin 432 lira zararının olduğu, sanıkların 356 milyon 980 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdiği anlatıldı. Mütalaada sanık Faruk Fatih Özer'in şirketin kurucusu olduğu 253 milyon 714 bin kripto varlık transferi yaptığı ve bu kripto paraların Malta'da bulunan hesaplara aktardığı belirtildi.

ÖZER KARDEŞLERE 40 BİN 462 YIL HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı mütalaada sanık Faruk Fatih Özer hakkında, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplanda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer hakkında ise, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer sanıkları için ise değişen oranlar ceza talep edildi.

DHA

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dolandırıcılık Thodex Faruk Fatih Özer son dakika

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