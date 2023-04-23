Son dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı! 'Bende para yok' demişti...

Son dakika haberi... Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.
Özer'in kendisinde para olmadığını ve elindeki paraları da sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.
Faruk Fatih Özer, Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Faruk Fatih Özer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe ceza infaz kurumuna gönderildi. (AA-DHA)