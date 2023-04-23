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  4. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye sevk edildi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye sevk edildi

23.04.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürülmüştü. İşlemleri tamamlanan Özer, adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarıldı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Özer, Türkiye'ye getirilmişti. Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye’ye iadesi kabul edilen Özer'in içinde olduğu uçak 21 Nisan günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı. Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Özer, polis ekipleri eşliğinde Adliyeye sevk edildi.

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2 BİN 27 KİŞİ MÜŞTEKİ OLARAK YER ALIYOR

Öte yandan, Özer hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından yakalama kararı bulunurken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Thodex Faruk Fatih Özer

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