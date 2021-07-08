Son Dakika: Tokyo'da OHAL ilan edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve açılışına sayılı günler kalan Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya hükümetinden sürpriz tedbir kararı geldi. Covid-19 vaka sayılarında son günlerde yaşanan artış nedeniyle Tokyo'da 4. kez OHAL ilan edilmesine karar verildi. Pazartesi yürürlüğe girecek uygulamanın 22 Ağustos'a kadar geçerli olacağı öğrenildi.

YARI OHAL BAZI BÖLGELERDE SÜRECEK

Restoran ve benzeri işletmelere saat kısıtlaması getiren ve Chiba, Saitama, Kanagawa ve Osaka'da süren yarı OHAL uygulamasının süresinin de 22 Ağustos'a dek uzatılacağı ifade edilirken, söz konusu tedbirlerin Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka'da daha önce planlandığı gibi Pazar günü sona ereceği kaydedildi.

HEDEF İNSAN TRAFİĞİNİ AZALTMAK

Ülkenin Covid-19 ile Mücadeleden Sorumlu Bakanı Yasutoshi Nishimura yeni tedbirlerin virüsün yayılışını engellemeyi hedeflediğini belirterek "Yaz tatili ve yaklaşan resmi tatil süresince insanların birbirleriyle olan temasını azaltmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

Japonya’nın başkenti Tokyo'da dün Mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olan 920 Covid-19 enfeksiyonu bildirilmiş, olimpiyatlara günler kala yaşanan gelişme yeni dalga endişesine neden olmuştu. Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 812 bin 287'ye ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 916'ya yükselmişti.

Kaynak: İHA

