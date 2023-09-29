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Son dakika | 'Transfer Operasyonu!' İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Onlarca gözaltı var

29.09.2023 08:41 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine topladıkları paralarla yardım ettikleri belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik 'Transfer Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | FETÖ'ye yönelik 'transfer operasyonu' düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı." dedi.

Bakan Yerlilaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Antalya İl Jandarma Komutanlığı TEM Daire ile İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

11 İLDE ORTAK OPERASYON

FETÖ'den tutuklu, hükümlü şahıslar ile ailelerine yurtiçi ve yurtdışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 2⃣FETÖ mensubu şüpheliye yönelik, Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara) operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı; haklarında adli işlemler başlatıldı.

Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Halkımızın üzerine ateş açan,tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız."

FDSGSDG

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