Son Dakika: Tüm Gözler AK Parti kongresinde! Kabinede değişiklik geliyor

AK Parti'nin "2023'e hazırlık" olarak nitelendirdiği 7. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da yapılacak. Saat 11.00'de başlaması beklenen kongrede, parti yönetiminde yapılması beklenen değişikliklerin yanı sıra kabinede de değişikler bekleniyor.

GÖZLER ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA

Büyük kongrede tüm gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Erdoğan geçen hafta yaptığı bir açıklamada, bugün yapacağı konuşmanın 2023'ün manifestosu olacağını belirtmişti. Konuşmasının içerinden de bahseden Erdoğan, "Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bunların yanı sıra kabinede de değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Kabine değişikliği konusu haftalardır kulislerin gündeminde olmakla beraber, dün de Mahir Ünal sinyali vermişti.

MAHİR ÜNAL'DAN DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında kabine değişikliği ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti: