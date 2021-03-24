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Son Dakika: Tüm Gözler AK Parti kongresinde! Kabinede değişiklik geliyor

24.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılacak olan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamasında '2023'ün manifestosu olacak' dediği konuşma merakla beklenirken, parti yönetiminde ve kabinede de değişikler olması bekleniyor.

Son Dakika: Tüm Gözler AK Parti kongresinde! Kabinede değişiklik geliyor

AK Parti'nin "2023'e hazırlık" olarak nitelendirdiği 7. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da yapılacak. Saat 11.00'de başlaması beklenen kongrede, parti yönetiminde yapılması beklenen değişikliklerin yanı sıra kabinede de değişikler bekleniyor.

GÖZLER ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA

Büyük kongrede tüm gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Erdoğan geçen hafta yaptığı bir açıklamada, bugün yapacağı konuşmanın 2023'ün manifestosu olacağını belirtmişti. Konuşmasının içerinden de bahseden Erdoğan, "Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bunların yanı sıra kabinede de değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Kabine değişikliği konusu haftalardır kulislerin gündeminde olmakla beraber, dün de Mahir Ünal sinyali vermişti.

Kabine değişikliği olacak mı? Mahir Ünal'dan açıklamaKabine değişikliği olacak mı? Mahir Ünal'dan açıklama

MAHİR ÜNAL'DAN DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı televizyon programında kabine değişikliği ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, Cumhurbaşkanı, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, bugünü işaret ederek, "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve çarşamba günü yapacağımız konuşma adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum." demişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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