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Son Dakika: Tüm Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca'dan flaş açıklama

07.04.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebeğin sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Peki, Nisa bebeğin son durumu ne? Nisa bebeğe ne oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Tüm Türkiye'nin konuştuğu Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberi: Tüm Türkiye günlerdir, 3 aylık Nisa Mihriban bebeğin dramını konuşuyor. İstanbul Pendik'te biyolojik annesinin terk etmesinin ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptığı 3 aylık Mihriban Nisa bebeğin sağlık durumunun ne olduğu merak ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. İşte son dakika Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili haberin detayları...

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"GENEL DURUMU CİDDİ"

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

NİSA BEBEĞE NE OLDU?

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş bir arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlarındaki çok sayıda kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve zanlıyı Pendik'teki evinde gözaltına almıştı. Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alınmış ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden olmuştu. Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyurulmuştu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nisa bebek yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada ise "Nisa Mihriban bebek 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından solunum ve dolaşımın aniden durması sonucu doktor ve hemşire refakatinde 112 ambulans ile kalp masajı yapılarak hastanenin acil birimine getirilmiştir. Yapılan muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalp ve solunumunun olmaması nedeniyle hemen entübe edilmiş, 30 dakika daha yapılan kalp masajı ile yeniden kalp atımları alınmıştır" denilmişti.

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