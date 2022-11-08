Son dakika: Türk markasının ürünleri kanserojen madde gerekçesiyle toplatılmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi: Firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son dakika haberi: Arifoğlu markasının sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünleri Singapur'da toplatılmaya başlanmıştı. Karara gerekçe olarak ise yiyeceklerde kullanılması yasak olan ve kanser riski taşıyan endüstriyel boya içerdiği öne sürülmüştü. Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığından da bir açıklama geldi.

"İZİN VERİLMEYEN RENKLENDİRİCİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı mayıs ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir."

Bakanlığın açıklamasının devamında firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ilgili parti-seri nolu ürünlerin piyasadan toplatıldığı açıklandı.

SİNGAPUR'DA TOPLATILAN ÜRÜNLER

Singapur Gıda Ajansı (SFA), ülkede toplatılmaya başlanan ürünlerin 250 gr'lık pakette satılan sumak, 70 gr'lık pakette satılan öğütülmüş tatlı biber ve 180 gr'lık pakette satılan tavuk baharatı olduğunu açıklamıştı.

SFA has detected the presence of unpermitted colourings in various spices from Arifoglu imported from Turkey.



SFA has directed the importer, Pronto Food Services Pte. Ltd., to recall the implicated products. The recall is ongoing.https://t.co/adUDKgpi5W pic.twitter.com/wM2KWsPi4z — Singapore Food Agency (SFA) (@SGFoodAgency) November 3, 2022

İDDİALAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLUNCA FİRMADAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Firmadan gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Kamuoyunun Dikkatine; Hafta sonu sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ile, markamıza ait üç ürünün (Sumak, Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı) kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur Gıda Bakanlığı açıklaması referans gösterilerek ilgili ülkede toplatıldığı bilgileri paylaşılmıştır.

1944 yılından bu yana kesintisiz üretim ve şeffaf bilgilendirme yapan, tüm üretimlerini anbean denetleyen ve bu denetimleri ilgili bakanlıklar ile yürüten markamızın böyle bir haberle anılmasından üzüntü duyuyoruz. Arifoğlu Baharat olarak, 78 yılı aşkın süredir paketleme, raf ömrü gibi konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müdürlükler ve ürünlerimizin satıldığı zincir mağazaların yaptığı testlerin sonuçları ne denli özenli bir üretim yaptığımızı göz önüne koymaktadır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, markamızın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmamaktadır. Ancak bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumlu üretici olarak bu açıklamayı yapmaktayız. 2021 yılı Ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır. Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye'de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir."