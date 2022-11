Son dakika: Türk markasının ürünleri kanserojen madde gerekçesiyle toplatılmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi: Firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son dakika haberi: Arifoğlu markasının sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünleri Singapur'da toplatılmaya başlanmıştı. Karara gerekçe olarak ise yiyeceklerde kullanılması yasak olan ve kanser riski taşıyan endüstriyel boya içerdiği öne sürülmüştü. Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığından da bir açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı mayıs ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir."

Bakanlığın açıklamasının devamında firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ilgili parti-seri nolu ürünlerin piyasadan toplatıldığı açıklandı.

Singapur Gıda Ajansı (SFA), ülkede toplatılmaya başlanan ürünlerin 250 gr'lık pakette satılan sumak, 70 gr'lık pakette satılan öğütülmüş tatlı biber ve 180 gr'lık pakette satılan tavuk baharatı olduğunu açıklamıştı.

SFA has detected the presence of unpermitted colourings in various spices from Arifoglu imported from Turkey.



SFA has directed the importer, Pronto Food Services Pte. Ltd., to recall the implicated products. The recall is ongoing.https://t.co/adUDKgpi5W pic.twitter.com/wM2KWsPi4z