Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 36 bin 318 test yapıldı, 1983 yeni vaka tanısı konuldu. 78 kişi vefat etti ve 4 bin 451 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 olarak açıklandı.

"30 MART'TAN SONRA İLK KEZ VAKA SAYISI 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın."



30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020



