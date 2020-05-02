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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 19:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi. Bakan Koca, "30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 36 bin 318 test yapıldı, 1983 yeni vaka tanısı konuldu. 78 kişi vefat etti ve 4 bin 451 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375, toplam vefat sayısı 3 bin 336, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1445, toplam entübe hasta sayısı 778, toplam iyileşen hasta sayısı ise 58 bin 259 olarak açıklandı.

"30 MART'TAN SONRA İLK KEZ VAKA SAYISI 2 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın."
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