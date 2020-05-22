Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 276'ya yükseldi

22 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 154 bin 500, can kaybı 4 bin 276 oldu.

Son 24 saatte 1121 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 116 bin 111 oldu.

BAKAN KOCA: ARTAN TEST SAYISINA RAĞMEN YENİ VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unMkjEug23 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2020



