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  4. Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 276'ya yükseldi

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 276'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 276'ya yükseldi.

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 276'ya yükseldi

22 Mayıs 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 154 bin 500, can kaybı 4 bin 276 oldu.

Son 24 saatte 1121 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 116 bin 111 oldu.

BAKAN KOCA: ARTAN TEST SAYISINA RAĞMEN YENİ VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

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