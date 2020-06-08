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  4. Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 711'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 711'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 20:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'ye ulaştığını bildirdi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 711'e yükseldi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 361 test yapıldı, 989 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, vefat sayısı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK.


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