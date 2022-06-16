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  4. Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya sert tepki! "Kabul edilemez"

Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya sert tepki! "Kabul edilemez"

16.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Almanya'nın Türkiye'ye yönelik açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türkiye'ye yönelik mesnetsiz iddialar yöneltmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözlerin esef verici olduğu dile getirildi.

Son dakika: Türkiye'den Almanya'ya sert tepki! "Kabul edilemez"

Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün bir basın toplantısında Türkiye hakkında yaptığı açıklamalara yönelik Türkiye'den tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında "Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ESEF VERİCİDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan’ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.

Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Almanya
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