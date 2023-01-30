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SON DAKİKA | Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı: KKTC'yi tanıyın

30.01.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıma çağrısı yapıldı. İşte haberin detayları...

SON DAKİKA | Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı: KKTC'yi tanıyın

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından, "BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini hukuki zeminde sürdürmesi elzemdir. KKTC makamlarının bu hususta atacağı adımlara tam destek vereceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açacak ortak zemin sahadaki gerçekleri temel almalıdır. Bu çerçevede, Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz." açıklaması yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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