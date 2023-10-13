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  4. SON DAKİKA | Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! Mısır'a ulaştı...

SON DAKİKA | Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! Mısır'a ulaştı...

13.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Türkiye'den askeri uçakla gönderilen Gazze için insani yardım malzemeleri Mısır'a ulaştı. Malzemelerin Mısır'dan, Gazze'ye götürüleceği öğrenildi.

SON DAKİKA | Türkiye'den Gazze'ye insani yardım! Mısır'a ulaştı...

Son dakika haberi: Tüm dünya bölgede yaşananlara kilitlendi. Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderirken askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Yardımın Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacağı öğrenildi.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI İÇİN KORİDORLARIN AÇILMASI KONUSUNDA MISIR'DAKİ KARDEŞLERİMİZLE ÇALIŞIYORUZ" DEMİŞTİ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yayınladığı görüntülü mesajında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. "Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için koridorların açılması konusunda Mısır'daki kardeşlerimizle çalışıyoruz." diyen Iştiyye, ayrıca İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, Gazze, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında Filistin halkına karşı işlediği suçlara ivedilikle son vermesi için uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını ifade etti. Iştiyye, şu an için önceliklerinin Gazze'deki Filistin halkına düzenlenen saldırının durdurulması olduğunu vurgulamıştı. Filistin Başbakanı, Birleşmiş Milletlerden (BM) saldırıların durdurulması için acilen harekete geçmesini, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile uluslararası kuruluşlardan da Gazze Şeridi'ne yeniden elektrik ve su temininin sağlanmasını istemişti. Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı, Mısır'a açılıyor.

İSRAİL - FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze yardım

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