Son dakika! Türkiye, İran ve Afganistan'a uçuşları askıya aldı

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine alındığını bildirdi.

Kararın, gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.

Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran’da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.

AFGANİSTAN'A UÇUŞLAR DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak Afganistan’a yapılan uçuşların da Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.

(DHA/İHA)

