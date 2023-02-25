Son dakika | 'Türkiye'nin her yerinde yaşayacağız' diyerek açıkladı! Niğde depreminin ardından uzmanlardan ilk yorum: Çok daha büyüğünü üretebilir

Son dakika haberi: Niğde'nin Bor ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve Konya ve Aksaray'da da hissedilen depremin ardından uzmanlardan ilk yorumlar geldi. Prof. Dr. Oktan Tüysüz iki büyük depremin ardından Anadolu'nun bir kesiminin 3 ila 7 metre arasında hareket ettiğine değinerek "Bu hareket sönümlenene kadar özellikle doğu ve orta Anadolu’da başka depremleri görmemizi de doğal karşılamamız gerekir" dedi. Prof. Dr. Yaşar Eren ise "Bugünkü deprem, dünkü 4.3 büyüklüğünde oluşan depremle aynı fayda. 2020 yılında Obruk Mahallesi'nde oluşan depremle aynı yere düşüyor. Bu Tuz Gölü fayı üzerinde olan bir deprem değil" diye konuştu.
Habertürk canlı yayınına bağlanan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz şunları söyledi:
Tuz Gölü fayının üretebileceği en büyük depremin 5.3 büyüklüğünde mi olduğu sorusuna Tüysüz şöyle yanıt verdi:
Tüysüz, art arda deprem yaşanmasının yer kabuğunda genel bir hareketliliğe işaret edip etmediğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
Bu gayet doğal. 7.8 ve 7.6’lık iki büyük deprem yaşadık, o iki büyük depremin sonucunda Anadolu’nun belli bir kesimi güneydoğuya doğru 3 ila 7 metre arasında hareket etti. Bu hareket sönümlenene kadar özellikle doğu ve orta Anadolu’da başka depremleri görmemizi de doğal karşılamamız gerekir. İşte Ecemiş fayı var, Tunceli fayı var Doğu Anadolu fayı; buralarda hareketleri beklemek lazım.
5 orta büyüklüğünde bir deprem o nedenle hissedilmesi normal. Şu aşamada Türkiye’nin pek çok yerinde bu büyüklükteki depremleri yaşayacağız. Bu sadece oraya özgü bir şey değil. Binaların depreme hazır olması lazım bunun dışında elimizden gelen hiçbir şey yok.
Öte yandan Konya Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, Niğde-Bor merkezli meydana gelen depremin Tuz Gölü fayı üzerinde olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bugünkü deprem, dünkü 4.3 büyüklüğünde oluşan depremle aynı fayda. 2020 yılında Obruk Mahallesi'nde oluşan depremle aynı yere düşüyor. Bu Tuz Gölü fayı üzerinde olan bir deprem değil. Bu fayın güney ucunda faydan çatallanan Emirgazi'ye doğru devam eden, kuzey- kuzeydoğu, güney- güneybatı gidişli bir normal fay üzerinde oluşmuş bir deprem. Bu fay Türkiye diri fay haritasında henüz yer almayan bir fay. Dünkü depremin odak mekanizması da normal bir fay olarak görünüyor."