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  4. Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı... İstanbul sürprizi

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı... İstanbul sürprizi

04.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika bilgisine göre, Türkiye'nin 2021 nüfusu belli oldu. Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. İstanbul nüfusu, beklenenin aksine bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu! TÜİK verileri açıkladı... İstanbul sürprizi

Son dakika... Türkiye'nin 2021 nüfusu belli oldu. TÜİK'ten açıklanan verilere göre, Türkiye'nin 2021 yılı nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. İşte nüfusu en çok ve en az iller...

Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

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NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 12,7 OLDU

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 93,2 OLDU

Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

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İSTANBUL'UN NÜFUSU BELLİ OLDU

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

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NÜFUSU EN AZ OLAN İL TUNCELİ OLDU

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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Okuyucu Yorumları 47 yorum
sriyeliler ve afganlar dahil mi
Suriyelileri de saydiniz mi ??
Yasadışı göçmenleride sayarsak 100 milyon

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