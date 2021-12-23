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SON DAKİKA | Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

23.12.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Taliban'ın Afganistan'ı kontrolü sonrası Kabil Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar'ın anlaştığı belirtildi. Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Son Dakika haberi: Taliban'ın ülkedeki yönetime gelmesi sonrasında Kabil Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesi konusu belirsizliğini koruyordu. Son dakika gelen bilgiye göre Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Katar ve Türk heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti.

Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.

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TÜRKİYE'DEN TEKNİK HEYET DOHA'YA GELDİ

Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi.

Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, bugün Afganistan'ın başkenti Kabil’de olacağı ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi.

Türk-Katar heyetinin, Afganistan tarafıyla yapılacak görüşmenin akabinde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

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HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Türkiye ve Katar tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA


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Kabil Katar Türkiye
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