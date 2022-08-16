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  4. SON DAKİKA | Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? SSB'den açıklama

SON DAKİKA | Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? SSB'den açıklama

16.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Reuters, ilk parti S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'nin ikinci parti için Rusya ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Savunma Sanayii Başkanlığı yaptığı açıklamada ikinci parti S-400 hava savunma sistemlerinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İlk parti S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'nin ikinci parti için Rusya ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Açıklama Reuters'dan gelmişti. Savunma Sanayii Başkanlığı söz konusu habere ilişkin yaptığı açıklamada yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını belirtti.

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REUTERS'DAN TÜRKİYE-RUSYA İDDİASI

Reuters, bugün saat 16.00'da Türkiye ile Rusya'nın ikinci parti S-400 anlaşması yaptığını duyurmuştu. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, sözleşmeyle birlikte bir kısım S-400 parçalarının Türkiye'de üretileceğini açıklamıştı.

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SSB'DEN AÇIKLAMA: SÖZ KONUSU DEĞİL

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), söz konusu habere ilişkin olarak "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye S-400
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
S400 ler Himars sistemlerinden korumada etkili değil sanırım Ukraynada anlaşıldı. Bu yüzden kendi Hisar U sistemimizi geliştirmeliyiz.
İktidar doğu blokuna muhalefet batı blokuna yatkın seçim en çokta bunun için önemli .

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