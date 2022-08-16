SON DAKİKA | Türkiye ve Rusya ikinci parti S-400'de anlaştı mı? SSB'den açıklama

Son dakika: İlk parti S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'nin ikinci parti için Rusya ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Açıklama Reuters'dan gelmişti. Savunma Sanayii Başkanlığı söz konusu habere ilişkin yaptığı açıklamada yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını belirtti.

REUTERS'DAN TÜRKİYE-RUSYA İDDİASI

Reuters, bugün saat 16.00'da Türkiye ile Rusya'nın ikinci parti S-400 anlaşması yaptığını duyurmuştu. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, sözleşmeyle birlikte bir kısım S-400 parçalarının Türkiye'de üretileceğini açıklamıştı.

SSB'DEN AÇIKLAMA: SÖZ KONUSU DEĞİL

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), söz konusu habere ilişkin olarak "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" dedi.



