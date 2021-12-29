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  4. Son Dakika: TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den Delmicron açıklaması! Noktayı koydu

Son Dakika: TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den Delmicron açıklaması! Noktayı koydu

29.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre basında ve sosyal medyada yer alan yeni varyan "Delmicron" iddiaları kısa süreli paniğe neden olmuş, uzmanlardan gelen açıklamalarda böyle bir varyantın olmadığı belirtilmişti. Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de açıklamasında, Delmicron'un koronavirüsün bir varyantı olmadığını söyledi.

Son Dakika: TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den Delmicron açıklaması! Noktayı koydu

Son dakika haberi... Delta ve Omicron varyantlarının birleşimiyle oluştuğu iddia edilen Delmicron kısa süreli paniğe neden olmuştu. Konuyla ilgili uzmanlardan gelen açıklamalar ise böyle bir varyantın olmadığı yönündeydi. Son olarak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'de böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmişti. Konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken, TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli de Delmicron iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdarendeli, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, önemli açıklama yaptı.

TURKOVAC aşısının Alfa varyantına etkisini daha önce tespit ettiklerini anımsatan Özdarendeli, Delta varyantına yönelik araştırmalar kapsamında kısa süre önce virüsü izole ederek çalışma başlattıklarını belirtti.

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Araştırmaların sonuçlandığını aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Transgenik farelerde Delta varyantında yüzde 100 bir koruyuculuk sağlandı. Alfa varyantıyla ilgili de daha önce açıklamalarımız olmuştu. Bu sonuçlandıktan sonra biz aynı zamanda faz-2'deki gönüllülerde de Alfa ve Delta varyantının antikor titrelerinde ne kadar nötralizan antikor olduğunu ortaya çıkaracağız. Onun çalışmaları başladı. Çapraz koruma var mı yok mu, nötralizan antikor titrelerinde ne kadar düşüş var, onun çalışmalarını yapıyoruz. Tabii yetişmek zor, şimdi Omicron çıktı. Omicron varyantının izolasyonuyla ilgili çalışmalara en kısa sürede başlamayı düşünüyoruz. Çünkü Omicron varyantının da dünyada hızlı bir şekilde dominant olduğunu görüyoruz. Alfa, Delta'dan sonra Omicron'un da TURKOVAC'ın etkinliği açısından nedir, durumları ilerleyen zamanlarda göreceğiz."

"DELMICRON DİYE BİR VARYANT YOK"

Özdarendeli, "Delmicron" diye bir varyant olmadığına dikkati çekerek, "Delmicron bir varyant değil, sadece şu anda hem Delta hem Omicron bir arada seyrettiği için her iki varyantın bir arada olduğu durumlara o şekilde atıf yapmışlar ama öyle bir varyant söz konusu değil." dedi.

TURKOVAC'ta faz-3 çalışmalarının da sürdüğünü belirten Özdarendeli, acil kullanım onayı alan ve şu anda dünyada yaygın kullanılan aşılarda da aynı süreçlerden geçildiğini dile getirdi.

Faz-3 devam ederken faz-1 ile faz-2 verileri ve klinik öncesi verilerin bir araya getirilerek acil kullanım onayı alındığını aktaran Özdarendeli, "Çok ciddi bir şekilde komisyondan ve hocaların görüşünden geçtikten sonra acil kullanım onayı alıyor. Tabii gerçekten çok aşılanan ve hastalığı geçiren insan var. Bundan 6-7 ay öncesine nazaran gönüllü bulmak çok zor. Çünkü faz-3'te hem aşılanmamış olacak hem de hastalığı geçirmemiş gönüllüler arıyoruz. O yüzden faz-3'ün bitirilmesi için şartları uyan vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın en kısa zamanda vatandaşlara ulaşacağını belirtti.

ERÜ olarak varyantlarla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Çalış, "ERÜ olarak Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında TURKOVAC aşımızın varyantlara etkinliğini araştırıyoruz. Daha önce Alfa varyantıyla ilgili transgenik fareler de yüzde 100 etkili olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Delta varyantıyla ilgili de aynı Alfa varyantında olduğu gibi transgenik farelerde TURKOVAC aşımızın yüzde 100 etkili çıktığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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