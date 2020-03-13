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Son dakika: Üç Bakan'dan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Gül ve Ulaştırma Bakanı Turhan koronavirüse ilişkin açıklama yapıyor.

Son dakika: Üç Bakan'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bilim kurulumuzda alınacak tedbirleri masaya yatırdık.

Sabah 2. vakayı paylaştık. 'Kesin olarak bekleniyordu' diyemeyiz ama hastamızın çevresini en başta gözetim altına almıştık. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Bu iki vakanın belli bir sınır içinde çıktığını belirtmek istiyorum.

Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz.

Olayın Türkiye’deki seyri diğer ülkelere göre avantaj göstermektedir.

Dün 5 saat süren bir toplantı yaptık. Bu kapsamı çok geniş tutulmuş bir toplantıydı katılımcı sayısı 40’ın üzerindeydi.

İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu.

Yeni tedbirleri paylaşmak istiyorum;

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Mesai, saatleri dışında 1 kişiye izin verilecek.

İlaçlarını alan hastalarımızın ilaçlarını doğrudan alabilmelerini Aile Bakanlığımızla görüşüldü. Bir iki gün için bakanlığımız bir yaklaşımı deveye sokacak.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne çıkacak.

Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.

SABİM corona virüs danışma hattı kurmaya çalışıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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