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Son Dakika... Üçlü zirve Eylül başında yapılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi.

Son Dakika... Üçlü zirve Eylül başında yapılacak

Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında İran'da yapılması planlanan Suriye konulu üçüncü zirve hakkındaki soruları yanıtladı.

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Anahtar Kelimeler:
Zirve Eylül Rusya Türkiye İRAN

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