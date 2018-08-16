Son Dakika... Üçlü zirve Eylül başında yapılacak

Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında İran'da yapılması planlanan Suriye konulu üçüncü zirve hakkındaki soruları yanıtladı.
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