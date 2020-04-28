Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

İstanbul Eczacı Odası'ndan ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.''

