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Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Eczacı Odası, kamu kurumunda çalışanlar ile bir iş yerinde SGK'lı çalışanların eczanelerden ücretsiz maske alamayacakları, bu kişilerin maskeleri çalıştıkları kurum ve işyerlerinden alacaklarını belirtti.

Son dakika: Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili çok önemli gelişme

İstanbul Eczacı Odası'ndan ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.''

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maske SGK

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