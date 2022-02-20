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  4. Son dakika: Ukrayna'dan acil ateşkes çağrısı

Son dakika: Ukrayna'dan acil ateşkes çağrısı

20.02.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski acil olarak ateşkes çağrısında bulundu. Zelenski "Ukrayna barış sürecinin etkinleştirilmesinden yanadır. Üçlü iletişim grubu toplantısını destekliyoruz." dedi.

Son dakika: Ukrayna'dan acil ateşkes çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski acil olarak ateşkes çağrısında bulundu. Zelenski "Ukrayna barış sürecinin etkinleştirilmesinden yanadır. Üçlü iletişim grubu toplantısını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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