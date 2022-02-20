Son dakika: Ukrayna'dan acil ateşkes çağrısı

Son dakika haberine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski acil olarak ateşkes çağrısında bulundu. Zelenski "Ukrayna barış sürecinin etkinleştirilmesinden yanadır. Üçlü iletişim grubu toplantısını destekliyoruz." dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski acil olarak ateşkes çağrısında bulundu. Zelenski "Ukrayna barış sürecinin etkinleştirilmesinden yanadır. Üçlü iletişim grubu toplantısını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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