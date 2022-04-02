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SON DAKİKA | Ukrayna duyurdu: Kiev'in tamamı işgalden kurtarıldı

02.04.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde özellikle ülkenin başkenti Kiev büyük bir önem taşıyordu. Kiev'in işgaliyle ilgili olarak Ukrayna'dan önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Ukrayna duyurdu: Kiev'in tamamı işgalden kurtarıldı

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'deki durum tüm dünya tarafından endişeyle takip ediliyordu. Kiev bölgesiyle ilgili Ukrayna tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"TAMAMI İŞGALDEN KURTARILDI"

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

"KENT HENÜZ TAM GÜVENLİ DEĞİL"

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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