SON DAKİKA | Ukrayna duyurdu: Kiev'in tamamı işgalden kurtarıldı

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'deki durum tüm dünya tarafından endişeyle takip ediliyordu. Kiev bölgesiyle ilgili Ukrayna tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"TAMAMI İŞGALDEN KURTARILDI"

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

"KENT HENÜZ TAM GÜVENLİ DEĞİL"

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.

