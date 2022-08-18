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  4. SON DAKİKA: Ukrayna sokaklarında çok konuşulacak fotoğraf! Herkesin gözü Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşme...

SON DAKİKA: Ukrayna sokaklarında çok konuşulacak fotoğraf! Herkesin gözü Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşme...

18.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere, Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri bir ilki gerçekleştirerek Ukrayna'ya gitti. Erdoğan ile Zelenskiy, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mevlüt Çavuşoğlu'nun o fotoğrafı dikkat çekti.

SON DAKİKA: Ukrayna sokaklarında çok konuşulacak fotoğraf! Herkesin gözü Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşme...

Son dakika haberi: Ukrayna'da dünyanın takip ettiği kritik görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Lviv'de bir araya geldi. Dünyanın yakından takip ettiği görüşmeden ilk fotoğraflar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv kentinde yapılacak Üçlü Görüşme kapsamında Polonya’ya geldi. Erdoğan’ı, Rzeszow Havalimanı’nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Daha sonra Ukrayna'da Lviv'e geçen Erdoğan, burada Zelenskiy ile bir araya geldi. İki liderin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'ta başladı.

İşte kritik ziyaretten ilk kareler;

AA-20220818-28676756-28676754-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_UKRAYNA_DEVLET_BASKANI_ZELENSKIY_ILE_BIR_ARAYA_GELDI

AA-20220818-28676756-28676753-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_UKRAYNA_DEVLET_BASKANI_ZELENSKIY_ILE_BIR_ARAYA_GELDI

AA-20220818-28676756-28676755-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_UKRAYNA_DEVLET_BASKANI_ZELENSKIY_ILE_BIR_ARAYA_GELDI

ERDOĞAN İLE ÇAVUŞOĞLU CAMDAN HALKI SELAMLADI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken savaş bölgesine giden ve camlar açık şekilde halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hareketi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
buyuksun reis, sen bu savasida bitirirsin..

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