SON DAKİKA: Ukrayna sokaklarında çok konuşulacak fotoğraf! Herkesin gözü Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşme...

Son dakika haberi: Ukrayna'da dünyanın takip ettiği kritik görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Lviv'de bir araya geldi. Dünyanın yakından takip ettiği görüşmeden ilk fotoğraflar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lviv kentinde yapılacak Üçlü Görüşme kapsamında Polonya’ya geldi. Erdoğan’ı, Rzeszow Havalimanı’nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Daha sonra Ukrayna'da Lviv'e geçen Erdoğan, burada Zelenskiy ile bir araya geldi. İki liderin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'ta başladı.

İşte kritik ziyaretten ilk kareler;

ERDOĞAN İLE ÇAVUŞOĞLU CAMDAN HALKI SELAMLADI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken savaş bölgesine giden ve camlar açık şekilde halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hareketi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.



