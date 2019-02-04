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Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Uludağ 1. Bölge'de bir otelin çatısından düşen karlar nedeniyle çok sayıda vatandaş kar altında kaldı. Yaralı olarak çıkartılan 2 kişi, Bursa'da hastaneye sevk edildi. Kayıp olan 1 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kar altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

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Uludağ kar Bursa

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