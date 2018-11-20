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Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Niğde'de, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ü.G., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yine Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen 7 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ü.G., Niğde'de gözaltına alındı.

Polis ekiplerince emniyete götürülen Ü.G., işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.

ZONGULDAK'TA FETÖ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleşen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. (Ajanslar)

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Ulukışla Jandarma Komutanı FETÖ gözaltı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülkemin adaletine hastayım. Fetö ile sarmaş dolaş olana dokunmaz ama bu fetöcü dersen vay o insanın haline.
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