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  4. Son Dakika: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık açıkladı

Son Dakika: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık açıkladı

18.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olan, Esra Hankulu'nu ise "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, boş arazide cansız bedeni bulunan anne Uygun'la ilgili, "Gülay Uygun kendi iradi eylemi neticesinde yaşamına son verdi" diyerek takipsizlik kararı verdi.

Son Dakika: Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık açıkladı

Son dakika gelişmesine göre Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili savcılık kararını verdi. Esra Hankulu'nu "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili ise "şüpheli" olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un cansız bedeni, 17 Eylül 2020 saat 19.00 sularında Ankara Bağlum’da boş bir arazide bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölüm olayının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk incelemede ateşli silah yaralaması sonucu olduğu tespit edilen Gülay Uygun’un yanında bir intihar mektubu da bulundu.

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PARMAK İZİ BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede not kağıdındaki parmak izleri Gülay Uygun ile eşleşirken, eşini arayarak helallik istediği ve avukatlarına da intihar edeceği yönünde mesaj gönderdiği belirlenmişti.

Soruşturma dosyasında bulunan Adli Tıp Grup Başkanlığı raporunda ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması dışında travmatik bir tesirle öldüğüne dair delil bulunmadığı aktarıldı.

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TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülay Uygun'un intihar ettiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Kararda, Gülay Uygun'un çocuk yetiştirme yurdunda çalıştığı ve burada kalan çocukları gece hayatına yönlendirdiğine yönelik iddiaların olduğu televizyon programları nedeniyle ruhsal durumunun bozulduğu kaydedildi.

Uygun'un olay günü yanına tabanca alarak evden çıktığı ve bir taksi ile kırsal alana gittiği, buradan eşine ve avukatına haklarını helal etmeleri için mesaj yolladığı, telefonla görüştüğü, tanıdıkları ile veda ettikten sonra yanında getirdiği tabanca ile basına ateş ederek intihar ettiği aktarıldı. Aramalar sonucu akşam saatlerinde Uygun'un cesedinin bulunduğu belirtilen raporda, olay günü tek başına olduğu, yalnız olarak taksi ile bulunduğu yere geldiği bulgularının aksine ölümü sırasında yanında başka kişilerin olduğuna dair hiçbir tespit yapılamadığı anlatıldı.

İNTİHARA YÖNLENDİRME YOK

Televizyon programlarında yer alan iddialara yönelik bir kısım çevresinin intihara yönlendirmiş olabileceği yönünde soruşturmayı genişleten savcılık, programın ele alınan konular ve bu konuların işleniş biçimlerinin müntehireyi psikolojik olarak etkilediği kabul edilse bile intihar eylemi ile doğrudan irtibatı ve bu suçun unsurları bulunmadığından iddialarla ilgili soruşturmanın sürdürülemediğini kaydetti.

KENDİ İRADESİ İLE HAYATINA SON VERDİ

Gülay Uygun'un kendi iradesi ile hayatını kaybettiği ifade edilen takipsizlik kararında, "Kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçe doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakır
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