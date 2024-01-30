SON DAKİKA | Ürdün'deki saldırı sonrası Biden'dan açıklama: "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa..."

Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssünün İHA ile saldırıya uğraması Orta Doğu'da yeni bir krize yol açmıştı. 3 askerin öldüğü, 34 askerin yaralandığı saldırı sonrasında İran yanlısı Şii bir grup saldırıyı üstlenmişti.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD'nin bu saldırıya nasıl bir karşılık vereceği dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Gelen peş peşe açıklamaların ardından bir açıklama da ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi.

"BUNUN PEŞİNDE DEĞİLİZ"

ABD Başkanı Biden, Amerikan üssüne saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" dedi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





